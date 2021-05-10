Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

İşte ilgiyle izlenen yarışma Survivor'a dair merak edilenler...

Survivor bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma Survivor'da Batuhan ve Poyraz arasında yaşanan tartışma geceye damga vurdu. Survivor'da ilk eleme adayı kırmızı takımdan Batuhan olmuştu. İkinci eleme adayı da mavi takımdan Poyraz oldu.

Oyun alanında da gerginlik yaşayan ikili bu kez kozlarını eleme potasında paylaşacak.

Poyraz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Bu karara takım olarak vardık. Karşı taraf bir stratejide bulundu. Bu haftayı güzel bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, 'Survivor'daki en ilginç konsey' dedi.



