Survivor 2020, bu akşam 46. bölümüyle ekranlara geldi. Merakla izlenen yarışma Survivor'da ilkler yaşanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada yeni dönemde artık çeyrek final olacağını söyledi. Ilıcalı, "Çeyrek final bundan sonraki ilk durağınız. Çeyrek finalden sonra Survivor'da bazı şeyler değişecek. Çeyrek finale 8 yarışmacı katılabilecek. Çeyrek finalden sonra sizlere yeni açıklamalar yapılacak." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, 'Değişiklik var, değişiklik ünlüler takımından bir erkek, gönüllüler takımından bir erkekle yer değişecek' dedi.

Bu açıklamanın hemen ardından ünlüler takımından Berkan, gönüllüler takımına geçti.

Survivor Berkan Karabulut, kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Survivor'ın yeni yarışmacısı Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır. 2015 yılında Bilecik Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

Ünlüler takımına kim geçti?

Berkan'ın ünlüler takımından gönüllülere geçmesinin ardından, gönüllüler takımından Yunus Emre, ünlüler takımına geçen isim oldu.

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 yılında istanbul Silivri'de doğmuştur. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivri'de yaşamını sürdürüyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre'nin annesi Filiz Özden ev hanımı, babası Kemal Özden ise şoförlük yapıyor. Yunus Emre Özden, Açıköğretim Fakültesi'nde ulaştırma lojistik bölümünde okuyor.



