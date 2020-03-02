Survivor 2020'de dün 2 yarışmacı diskalifiye olmuş ve adaya veda etmek zorunda kalmıştı. Ünlüler takımına yeni katılan Erman, Survivor'a uyum sağlayamadığı için, gönüllüler takımında yarışan Fatma ise yaşamış olduğu sakatlıktan dolayı Survivor 2020'ye veda etmek zorunda kalmıştı. 2 kişinin diskalifiye olmasının ardından bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde Survivor'a 4 yeni isim daha katıldı.

Survivor'da diskalifiye olanların yerine kimler geldi?

Survivor'da adaya gelen yeni yarışmacıların isimleri belli oldu. Ünlüler takımında Aşkım Burçe Tunay, Berkan Karabulut, gönüllüler takımında ise Gizem Birdal ve Yunus Emre Özden yarışacak.

Berkan Karabulut kimdir?

Survivor Berkan Karabulut, kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Survivor'ın yeni yarışmacısı Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır. 2015 yılında Bilecik Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

Aşkım Burçe Tunay kimdir?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 yılında doğmuştur. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay, Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

Yunus Emre Özden kimdir?

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 yılında istanbul Silivri'de doğmuştur. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivri'de yaşamını sürdürüyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre'nin annesi Filiz Özden ev hanımı, babası Kemal Özden ise şoförlük yapıyor. Yunus Emre Özden, Açıköğretim Fakültesi'nde ulaştırma lojistik bölümünde okuyor.

Gizem Birdal kimdir?

Survivor 2020'nin yeni yarışmacısı olan Gizem Birdal basketbolcudur. Genç yarışmacı Birdal, Survivor 2020'de gönüllüler takımında yer alacak.



