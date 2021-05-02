Magazin Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 1 Mayıs 2021 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 1 Mayıs 2021 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Magazin

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 1 Mayıs 2021 Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021, cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021, yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmada haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Peki 1 Mayıs 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, bu akşam eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair merak edilenler...

02 Mayıs 2021, Pazar 00:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf büyük sevinç yaşadı. Kaybeden takım konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki 1 Mayıs 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Bu akşamın eleme adayı kim oldu?

İşte cumartesi akşamı Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da cumartesi akşamı yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. 1 Mayıs tarihli Survivor'da dokunulmazlık oyununda kazanan taraf 10'a 6 skoruyla gönüllüler takımı oldu. Ünlüler takımı aralarından bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Sergen oldu.

SURVİVOR SERGEN KİMDİR?

Survivor Sergen Bayar, 16 Eylül 1998 Balıkesir doğumludur. 1.80 boyunda ve 76 kilodur. Meslek olarak antrenörlükle ilgilenen Sergen Bayar, daha öncesinde birçok amatör spor dalıyla uğraşmıştır. Enka Spor Kulübü profesyonel sprinter olan Sergen Bayar bu mesleği bırakmıştır.

Tenis ve 8 senedir crossfit sporlarıyla uğraşan Sergen Bayar, düzensiz olarak da kite surf, Street workout, artistik jimnastik sporlarına da ilgi göstermiş ve uğraşmıştır. Sergen Bayar iyi derecede yüzme bilmektedir.

İlgili Haberler
Survivor'dan elenen İlayda Şeker'den dikkat çeken açıklamalar: İnsan bazen bir dönüm noktasına geliyorİsmail Balaban nişanlısından mı ayrıldı? Survivor'da büyük şok


Yazarlarımızdan
Funda Duru
Ege Can Sal: Müzik hayatımdaki en büyük tutku
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
İlişkideki zehir yoksa sen misin?
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
1 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Minik Konsey
Uğur Alkapar
Şirin Sever
Kapanmaya hazır mıyız?
Şirin Sever
Hande Kazanova
26 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Akın nereye koşuyor?
Suna Akyıldız
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumiyet dizisindeki denklemi izleyici çözdü
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Barış Murat Yağcı: Linç yiyeceğimi bile bile kendime, aileme, sevenlerime ve yeni nesle bir şeyler bırakmak istedim