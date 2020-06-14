Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor 2020 yeni bölümüyle yine heyecan yarattı. Survivor’ın 106. bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu büyük mücadeleye sahne oldu. Kırmızı takım ve Mavi takım haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Peki Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
14 Haziran 2020, Pazar 00:09 Son Güncelleme:
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Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet yaşandı. İki takım yarışmacıları da dokunulmazlık oyununu kazanmak için büyük bir gayret gösterdi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor Nisa ve Survivor Elif'in geçirdiği kazalar yarışmacıların moralini bozarken kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu mücadelesinde oyunu 10'a 9'luk skorla kırmızı takım kazandı.