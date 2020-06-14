Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet yaşandı. İki takım yarışmacıları da dokunulmazlık oyununu kazanmak için büyük bir gayret gösterdi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor Nisa ve Survivor Elif'in geçirdiği kazalar yarışmacıların moralini bozarken kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu mücadelesinde oyunu 10'a 9'luk skorla kırmızı takım kazandı.