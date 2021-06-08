Magazin Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Haziran 2021 Survivor eleme adayları kimler?
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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Haziran 2021 Survivor eleme adayları kimler?

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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Haziran 2021 Survivor eleme adayları kimler?

Survivor 2021 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021, yine heyecan dolu bir bölümle izleyici ile buluştu. Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 7 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, ödül kimin oldu?

08 Haziran 2021, Salı 01:31 Son Güncelleme:
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Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor 2021'de finale sayılı günler kala, yarışmacılar eleme için haftada üç dokunulmazlık oyunu gerçekleştiriyor. Üçüncü dokunulmazlık oyunu sonunda kazanan takım ödülü de kazanmış olacak. Peki, 7 Haziran 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, ödül kimin oldu? İşte detaylar...

Survivor'da kırmızı ve mavi takım, bu akşam üçüncü dokunulmazlık oyununda performans sergiledi. İki takım yarışmacıları dokunulmazlık oyunlarında bireysel olarak yarıştı. Haftanın son dokunulmazlık oyunuyla birlikte kazanan takımı bir de büyük ödül bekliyor. Üç dokunulmazlık oyunu sonunda bir kişi yarışmaya ve hayallerine veda edecek. İşte, Survivor eleme adayları...

SURVİVOR 7 HAZİRAN 2021 ELEME ADAYLARI 

Yarışmanın ilk dokunulmazlık oyununu Poyraz kazanmış ve eleme adayı olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nun adını söylemişti. İkinci adayı ise birinci olan kırmızı takımdan Berkay belirlemişti. İkinci eleme adayı ise mavi takımdan Steven oldu. Bu akşam ise üçüncü aday Ayşe olarak açıklandı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 

Survivor'da eleme heyecanı devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım olarak sadece ödül oyunlarında performans sergileyen yarışmacılar dokunulmazlık oyununda bireysel yarışıyor. Oyunu kazanan takım sürat motorları ile lüks villaya gidecek ve burada 2050'ler partisine katılacak. Enfes akşam yemeği sonrası müzik eşliğinde eğlenecek. Dokunulmazlık oyununu kazanan ise İsmail Balaban oldu.

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