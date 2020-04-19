Survivor'da eleme adayı kim oldu? Gönüllüler takımında dondurmayı kimin yediği ortaya çıktı
Survivor gönüllüler takımında Barış Murat Yağcı'nın kendi hakkından fazla dondurma yediği iddia edilmiş, Barış ise kimsenin yemeğinde gözü olmadığını söylemişti. Dün akşam yayınlanan 50. bölüm konsey toplantısında, Gönüllüler takımında dondurmayı kimin yediği ortaya çıktı.
19 Nisan 2020, Pazar 14:57 Son Güncelleme:
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Survivor 2020 Ünlüler- Gönüllüler eleme konseyinde Gönüllüler takımında konuşulan 'dondurma' olayı Barış etrafında dönen bir tartışmaya neden oldu. Survivor’da birleşme partisi sonrasında oynanan ödül oyununu Gönüllüler kazanmıştı. Ödül olarak kaldıkları villada kendilerine verilen dondurmadan bir kişinin fazla yediği ortaya çıkmıştı.
Dün akşam yayınlanan Survivor 50. bölümde Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımına bu olayı sordu ve olaya şahit olan kişiler birer birer açıklama yaptı. Bunun sonucunda ise o gün dondurmayı yiyen kişinin kim olduğu ortaya çıkarılmış oldu.
'Hak geçtiyse özür dilerim'
Barış Murat Yağcı, dondurmayı kendisinin yediğini itiraf etti ve arkadaşlarından özür dileyerek şunları söyledi:
"Ufak bir yanlış anlaşılma var eğer hak geçtiyse özür dilerim. Eğer bu saatten sonra hak yiyen hırsızlık yapan birey olarak beni görüyorlarsa özür dilerim."
"Ben büyüsün istemiyorum hak geçtiyse kusura bakmayın. Bana yenileceği söylendiği için akşam da sabah da yedim."
Dün akşam, adeta Türkiye'yi ekran başına kilitleyen bir konsey yaşandı. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler, ada konseyine giderek eleme adayını belirledi.
Konseyde Barış ve Gizem'in isimleri yazıldı. Eleme konseyinde beş Barış adının çıkması, dondurma olayına bağlandı.