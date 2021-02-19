Survivor'da perşembe akşamı ödül ve Anlat Bakalım oyununda heyecan yaşandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'in son bölümünde yarışmacılar, yemek ödülü için kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar ödül oyunu için büyük mücadele verdi.

SURVİVOR ANLAT BAKALIM VE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta oynanan 'Anlat Bakalım' ve ödül oyununu bu hafta gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımı kamp alanlarına eli boş döndü. Yeni haftanın takım kaptanları da ödül öncesi belli oldu. Yapılan kaptanlık oylaması sonucunda Ünlüler takımından Barış, Gönüllüler takımın da Reşat kaptan oldu. Geçtiğimiz hafta Reşat kaptanlık istemediğini söylemişti.

SURVİVOR'DA ÖDÜL NEYDİ?

Survivor yarışmacıları bu hafta sandviç için yarıştı. Oyun öncesi avantaj oyununda erkeklerde ve kadınlarda oyunu kazanan Gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler ödül oyununda seçim şansını kazandı. Parkurda oyun için mücadele veren yarışmacılar çamurun içine dalarak, ağın altından sürünerek takılmadan geçmeye çalıştı.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Renkli anların yaşandığı Anlat Bakalım oyunu, yarışmacıların birbirlerine kelimelerle soru sorduğu bir oyun. Yarışmanın sonunda da ödül pilav üstü tavuk dönerdi. Sergen - Merve ve Hanzade - Dora ikilileri Anlat Bakalım'da en fazla kelimeyi bilerek günün rekorunu kırdı. Gecenin sonunda ödülün sahibi yine Gönüllüler takımı oldu.

"YAPTIKLARIN AYIP, YAKIŞTIRAMADIM SANA"

Anlat Bakalım yarışmasının ardından Steven - Reşat, Ayşe - Reşat - Poyraz arasında gerginlik yaşandı. Steven ve Öykü'nün Anlat Bakalım'daki performansları Reşat'ı kızdırdı. Reşat, Poyraz'a 'Çağır onları, otursunlar' dedi. Reşat daha sonra 'Steven hiç umurunda değil' diyerek tepkisini göstermeye devam etti. Daha sonra oturdukları yere gelen Steven, 'Reşat ama yaptıkların ayıp yakıştıramadım sana' dedi. Reşat 'Konsantre olacaksınız' diyerek sözlerini sürdürdü.

AYŞE OYNAMAK İSTEMEDİ, YENİ BİR TARTIŞMA ÇIKTI

Ortalık tam sakinleşti derken ilerleyen dakikalarda Reşat ve Ayşe arasında gerilim yaşandı. Ayşe'nin oynamak istememesi nedeniyle çıkan tartışmada tansiyon yükseldi. Ayşe eşleşmeler sırasında 'Ben dışarıda kalayım' dedi. Daha sonra Poyraz konuşmayı duyarak Ayşe'nin mod düşürdüğünü belirtti ve takım olarak oynadıklarını dile getirdi. Ayşe'nin 'Bu beni ilgilendiren bir şey. Lütfen artık buna bari karışmayın' demesiyle gerginlik had safhaya çıktı.

"SEN BANA CAHİL DEDİN"

'İsyan edeceğim en sonunda' diyen Reşat, "Sen bana 'cahil' dedin. Yaşına başına bak ayıp. Otuz yaşında adamım" diyerek tepki gösterdi. Ayşe'nin cahil ifadesine sinirlendiğini daha önceki günlerde de ifade eden Reşat "Benim için bitmiştir. Lafın nereye gittiğini bileceksiniz. Hala cahilsin dedi bana" ifadelerini kullandı.

"KİMSE MUHATAP OLMASIN"

Ayşe, "Ben sizi hiçbir zaman oyunda sattım mı? Kimse muhatap olmasın" diyerek kendini savundu. Gerginlik sonrası takım arkadaşları Reşat ve Ayşe'yi sakinleştirmeye çalıştı. Öte yandan Anlat Bakalım oyununu Gönüllüler takımı kazandı.



