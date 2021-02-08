Survivor 2021'in ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Gönüllüler, konseyde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki 7 Şubat 2021 tarihli Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen detaylar...

İlgiyle izlenen program Survivor'da ilk eleme adayı ünlülerden Doğan olmuştu.

Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Çekişmeli geçen oyunun sonunda kazanan takım ünlüler oldu. Ada konseyine gelen gönüllüler, aralarından bir aday çıkarmak zorunda kaldı. Survivor'da ikinci eleme adayı Hanzade oldu.

Survivor Hanzade Ofluoğlu kimdir?

Hanzade Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir’de doğdu.

Liseye kadar İzmir’de okudu. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a geldi. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acun Medya’da sunuculuk yaptı. 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor. 10 yıldır evli. Spor yapmayı ve hayvanları çok seviyor.

Survivor 23. bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor 23. bölüm fragmanı izle







