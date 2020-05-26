Survivor 2020 87. bölümde ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları karaoke şarkı yarışmasında karşı karşıya geldi. Peki Survivor karaoke yarışmasını kim kazandı? Survivor 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar.

Survivor karaoke yarışmasını gönüllülerden Cemal Can kazanırken en az oyu alan isimler Yunus Emre Özden, Evrim Keklik ve Sercan Yıldırım oldu

Survivor tahmin ödülünü kim kazandı?

Survivor'da gerçekleştirilen tahmin ödülünü kazanan ve seneye Survivor'da Acun Ilıcalı'nın misafiri olma hakkını elde eden isim Berkan Karabulut oldu.









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