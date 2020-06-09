Survivor'da yine bir eleme heyecanı daha yaşanıyor. Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı ilgiyle izlenen yarışma Survivor 2020'de bir isim daha adaya veda etmek zorunda kalacak.. Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar.

Survivor'da eleme adayları kim olmuştu?

Mavi takımda adı dört kere yazılan Cemal Can, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı olmuştu. Ünlüler takımı ise eleme adayı olarak Barış'ın adını yazmıştı. Böylece bu haftanın eleme adayları Cemal Can ve Barış oldu.

Survivor'da en çok oyu kimler aldı?

Mavi takımda en çok oy alan isim Cemal Can oldu. Cemal Can'ın ardından en çok oy alan isim Nisa oldu. Kırmızı takımda ise Barış en çok oy alan isim oldu. Barış'ın ardından Sercan en çok oy alan ikinci isim oldu. Kırmızı takımda Barış ve Sercan'ın en çok oy alan isimler olmasının ardından eleme adayları otomatik olarak Yunus Emre ve Berkan oldu.

Mavi takımda Cemal Can, elenmesi yönünde Yasin'in adını verdi. Nisa ise elenmesi yönünde Evrim'in adını söyledi.

Survivor'da bu akşam kim elendi?

Şu an programda eleme konseyi devam ediyor. Elenen isim belli olur olmaz haberimizde olacak.

Survivor 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Survivor 103. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.







