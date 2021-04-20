Survivor'da bu akşam yeni bir eleme heyecanı daha yaşanıyor. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kalacak.

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşanacağı Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Peki 20 Nisan 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? 20 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması belli oldu mu? İletişim ödülünü kim kazandı? İsmail Balaban diskalifiye mi oldu?

İşte sevilen yarışma Survivor'a dair merak edilen detaylar...

İletişim ödülünü kim kazandı?

Yarışmacılar iletişim ödülü için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Nefesleri kesen ödül oyununu 10'a 5 skoruyla ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı, yakınlarıyla telefonda konuşma şansına sahip oldu.

20 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması

Gönüllüler takımında halk oylamasının SMS birincisi Steven oldu. Ünlüler takımında ise SMS birincisi Sergen oldu.

Gönüllüler takımında Steven, elenmesi yönünde Reşat'ın ismini söyledi.

Ünlüler takımında ise SMS birincisi olan Sergen, elenmesi yönünde İsmail'in adını söyledi. Böylelikle yarışmada eleme adayları İlayda, Dora, Reşat ve İsmail Balaban oldu.

Survivor'da eleme adayları kimler?

İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da haftanın eleme adayları gönüllülerden Dora, ünlüler takımından ise İlayda olmuştu. Bu akşamki konseyde yeni söylenen isimlerin ardından yarışmada eleme adayları İlayda, Dora, Reşat ve İsmail Balaban oldu.

İsmail Balaban diskalifiye mi oldu?

Acun Ilıcalı, ünlülerden İsmail Balaban'ın, yarışmada kural ihlali yaparak besin temin ettiğini açıkladı. Ilıcalı, görevlilerin İsmail'i uyarmasına rağmen besini yediğini söyledi.

İsmail Balaban ise bu açıklamanın ardından ''yapmamam gereken bir hareketti, çok açtım. Dayanamadım, yedim'' dedi.

Acun Ilıcalı, kural ihlali yapan İsmail Balaban'ın bundan sonraki 3 oyunda oynamayacağını açıkladı. Ilıcalı, ayrıca bundan sonraki 3 yemek ödülünden faydalanamayacağını söyledi.

Poyraz'ın son sağlık durumu

Acun Ilıcalı, sakatlık geçiren ve bir süredir oyunlarda yer alamayan gönüllülerden Poyraz için bir müjde verdi. Ilıcalı, Poyraz'ın oyunlara tekrar döneceğini açıkladı. Bu haber gönüllüler takımında büyük bir sevinçle karşılandı.

Yarışmada şu an eleme konseyi devam ediyor. Adaya veda isim belli olunca haberimizde yer alacak.



