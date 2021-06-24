Magazin Survivor'da kim elendi? Survivor ikili finale kim kaldı?

Survivor'da kim elendi? Survivor ikili finale kim kaldı?

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Survivor'da kim elendi? Survivor ikili finale kim kaldı?

Survivor 2021'de bu akşam ikili finale kalacak olan isimler belli oluyor. Final oylamasında, Aleyna-Poyraz potasında elenen isim Aleyna oldu. Böylelikle Survivor'da son üçe kalan yarışmacılar Ayşe, Poyraz ve İsmail oldu. Survivor'da finale kalacak isim belli oluyor. Survivor'da Ayşe mi, Poyraz mı, İsmail mi elendi? İşte, Survivor'da kim elendi sorusunun cevabı...

24 Haziran 2021, Perşembe 22:58 Son Güncelleme:
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Survivor 2021'de büyük final öncesi son 3'e kalan isimler belli oldu. Aleyna'nın SMS oylamasında elenmesinin ardından son 3'e kalan yarışmacılar İsmail,Ayşe ve Poyraz oldu.

Survivor'da bu akşam Ayşe, Poyraz ve İsmail arasında oylama heyecanı yaşanıyor. Üç isimden ikisi yarın akşam yapılacak finalde SMS oylamasına çıkacak. Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi?  İşte detaylar...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Ayşe, Poyraz ve İsmail arasında gerçekleşen oylama sonucu belli olur olmaz haberimizde yer alacak. 

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