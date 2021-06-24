Survivor 2021'de büyük final öncesi son 3'e kalan isimler belli oldu. Aleyna'nın SMS oylamasında elenmesinin ardından son 3'e kalan yarışmacılar İsmail,Ayşe ve Poyraz oldu.

Survivor'da bu akşam Ayşe, Poyraz ve İsmail arasında oylama heyecanı yaşanıyor. Üç isimden ikisi yarın akşam yapılacak finalde SMS oylamasına çıkacak. Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi? İşte detaylar...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Ayşe, Poyraz ve İsmail arasında gerçekleşen oylama sonucu belli olur olmaz haberimizde yer alacak.



