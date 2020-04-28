Sembol oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam ödül oyununda da oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki 27 Nisan Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar...

Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da bu akşam voleybol oyununda takımlar karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, birbirleriyle kıyasıya rekabet etti. Villada konaklama, luna park, kuzu çevirme, bakım seti ödüllerinin sahibi gönüllüler oldu. Gönüllüler, ünlüleri 10-8 skorla yenmeyi başardı.



