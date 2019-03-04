Survivor'da cumartesi günü oynanan ilk dokunulmazlık oyununu Türkiye kazandı. Dün akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda ise kıyasıya bir mücadele vardı. Yunanistan hızlı bir çıkış yaparak ikinci dokunulmazlığı kazandı.

Bayrak yarışına gidilen dokunulmazlık oyununda Yunan takımı 3-2 yenerek bu hafta eleme potasına çıkmadı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMLERİN OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Türkiye bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Kadınlarda Melisa, erkeklerde Yusuf dokunulmaz oldu ve eleme potasına girmekten kurtuldular.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta Survivor'da üç eleme adayı potaya çıktı. Yapılan oylamada çıkan ilk isim Ecem oldu. Melisa ise Okay'ın ismi verdi. Üçüncü eleme adayını ise Yusuf belirledi. Üçüncü eleme adayı Hakan oldu.

19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Survivor'da bu akşam ekrana gelecek 19. bölümde ise Sabriye, oyun esnasında sakatlanıyor. İşte o anlar:















