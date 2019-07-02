Survivor macerası sona erdi. Şubat ayında başlayan yarışma 5 ay sonra bitti. Pazar günü Yunanistan birincisi Katerina Dalaka oldu. Bu gelişme sonrası tüm gözler Survivor Türkiye birincisine çevrildi. Eğlenceli anların yaşandığı son bölümün ardından kimin birinci olduğunu öğrenemeyen vatandaşlar "Survivor şampiyonu kim oldu?" sorusunu yöneltmeye başladı.

SURVIVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor yarı finaline 4 isim adını yazdırmıştı. İlk olarak Emre elendi, daha sonra Seda, Okay ve Yusuf SMS'e kaldı. Bu üç isimden elenen isim ise Okay'dı. Dün ise final heyecanı yaşandı. İki yarışmacının de heyecan katsayısı had safhaya çıktı. Acun Ilıcalı gece saatlerinde bu heyecanlı bekleyişe son verdi ve şampiyonun Yusuf Karakaya olduğunu ilan etti.

YUSUF'UN ANNESİ FENALAŞTI!

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın 110. yeni ve final bölümünde korkutan bir gelişme yaşandı. İki finalistten biri olan Yusuf Karakaya'nın annesi, canlı yayında düşüncelerini paylaşırken fenalaştı. Stüdyoda paniğe neden olan olaydan birkaç dakika sonra Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi...

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Survivor'da Yusuf Karakaya'nın annesinin fenalaşması ile ilgili olarak Acun Ilıcalı'dan önemli bir açıklama geldi ve Ilıcalı: Yusuf'un annesinin durumunun iyi olduğunu ve birazdan stüdyoya döneceğini açıkladı.

SURVİVOR YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı.

Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi.

İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu.

Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı.