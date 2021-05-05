Survivor'da ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Oyunda kazanan taraf ünlüler takımı oldu.

Survivor'da iki dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf ünlüler takımı olmuştu. Eleme adayları ise Merve ve Sergen olmuştu. Haftanın SMS birincisi ise İsmail Balaban oldu. İsmail, eleme adayı olarak Melis'i söyledi. Böylelikle eleme adayları Sergen, Merve ve Melis oldu.

Ünlüler SMS sıralaması şöyle gerçekleşti: İsmail, Batuhan, Sergen, Merve ve Melis

SURVİVOR'DA TAKIMLAR KARIŞIYOR

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, daha önce yaptığı açıklamada ünlüler takımından bir kadın yarışmacının elenmesi durumunda takımların karışacağını söylemişti. Yarışmada Melis'in elenmesinin ardından takımların birleşmesi kesinleşti.

SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

Ünlüler takımında Melis Sezer'in elenmesinin ardından, Survivor'da takımların karışacağı kesinleşti. Survivor'da yeni takımlarda kimlerin olacağı şu an henüz belli değil. Yeni takımlar 5 Mayıs 2021 Çarşamba akşamı yayınlanacak Survivor özel konseyde açıklanacak.

İlgili Haberler Survivor kim elendi? 4 Mayıs 2021 Survivor SMS sıralaması ve elenen isim



