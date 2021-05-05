Magazin Survivor'da takımlar karıştı! Survivor 2021'de yeni takımlar belli oldu

Survivor'da takımlar karıştı! Survivor 2021'de yeni takımlar belli oldu

Magazin

Survivor'da takımlar karıştı! Survivor 2021'de yeni takımlar belli oldu

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'da son olarak Melis Sezer adaya veda eden isim olmuştu.. Acun Ilıcalı'nın takımların karışacağını açıklaması ise konseye damga vurmuştu. Survivor 2021'te takımlar karıştı. İşte Survivor 2021'de yeni takımlar...

05 Mayıs 2021, Çarşamba 20:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, daha önce yaptığı açıklamada ünlüler takımından bir kadın yarışmacının elenmesi durumunda takımların karışacağını söylemişti. Yarışmada Melis'in elenmesinin ardından takımların birleşmesi kesinleşmişti.

SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Ünlüler takımında Melis Sezer'in elenmesinin ardından, bu akşam Survivor özel konseyde Acun Ilıcalı yeni takımları açıkladı.

Kırmızı Takım

1- Berkay

2- Batuhan

3- Aleyna Çalışkan

4- Aleyna Kalaycıoğlu

5- İsmail Balaban

Mavi Takım

1- Steven

2- Merve Aydın

3- Poyraz

4- Sergen

5- Ayşe

6- Dora

Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar meydan okudu
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
Nasıl yani? Anlat biraz
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Top değil bağış
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Sevgilimi sürekli eleştiriyorum
Mehmet Coşkundeniz
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
3 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
İnsani ilişkilerinizi iyi kullanın
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Kim çekti?
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Hadi gülün, bugün Dünya Kahkaha Günü
Şirin Sever
Funda Duru
Ege Can Sal: Müzik hayatımdaki en büyük tutku
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Üç yapraklı yonca! Burak Altay'dan şaşırtan paylaşım