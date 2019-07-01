TV8'in sevilen yarışması Survivor, bu akşam 109. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Büyük bir ilgiyle izlenen yarışmanın bu akşamki bölümünde Türk yarışmacılar arasında yarı final, Yunan yarışmacılar arasında ise final heyecanı yaşandı.Peki Survivor'da bu akşam neler oldu?

TÜRK FİNALİNE KİMLER KALDI?

Survivor'da Türk finali öncesi yarı final heyecanı yaşandı. 4 yarı finalistin ikisi olan Emre ve Seda canlı yayında sms oylamasına kaldı. Yapılan oylama sonrası Emre, hayallerine veda etti ve böylelikle Seda, Yusuf ve Okay, ikinci oylamaya kalmayı başardı.

İkinci oylama sonrası ise finalistler Yusuf ve Seda oldu...

SURVİVOR TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor'ın Türkiye final bölümü 1 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Survivor 2019'un finali bu kez Kıbrıs yerine Bodrum'da olacak.

YUNAN ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2019'da Yunan şampiyonu ise bu akşam belli oluyor. Katerina Dalaka, Dimitra Vamvakousi, Nikos Kosmas ve Afroditi Skafida'nın finale kaldığı Yunan bölümünde ilk elenen isim Afroditi oldu. Afroditi'nin ardından ise Nikos elendi. Böylelikle son 2'ye kalan yarışmacılar Dalaka ve Dimitra oldular.

Yunan şampiyonu Katerina Dalaka oldu ve 100 bin euro ödülün sahibi oldu.