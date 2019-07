Survivor'ın 108. bölümü dün akşam yayınlandı. Son bölümde iki yarış birden oynandı. Yarışlar sonrası yarı finale kalan ve SMS'e kalan isimler belli oldu. Şimdi en çok aratılan soru "Survivor'da yarı finale kimler kaldı? SMS'e kimler kaldı?" şeklinde...

SURVIVOR'DA YARI FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor'da yarı final oyununda Emre, Yufus, Okay ve Seda yarıştı. Yarışmacılar parkuru geçtikten sonra 5 totemi devirip iki basket atmaya çalıştı. Bunu en iyi yapan 3 isim Okay, Yusuf ve Seda olurken ilk SMS'e kalan isim Emre oldu. Ardından yarışmanın ikinci oyununa geçildi. Bunda ise 3 yarışmacı iki topu devirmeden parkurun sonuna kadar gelip 4 şişeyi devirerek iki topu minyatür kaleye atmaya çalıştı. Yarış sonunda yarı finale çıkan iki isim Yusuf ve Okay olurken Seda ikinci SMS'e kalan yarışmacı oldu.

SURVIVOR FİNAL NE ZAMAN?

Survivor yarı final ve finalin ardından bir yarışmacı şampiyon olacak. Final ise 1 Temmuz Pazartesi ekrana gelecek.