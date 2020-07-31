Survivor'da yarışan Mert Öcal'ın 1 milyonluk yeni oyuncağı
Mert Öcal, Survivor 2020'de gösterdiği performansla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yarışmadan dönmesinin ardından hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Öcal, önceki gün göz alıcı yeni aracıyla görüntülendi. Survivor Mert'in yeni arabasının fiyatı 1 milyon TL.
31 Temmuz 2020, Cuma 10:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
‘Survivor'da yarışan oyuncu Mert Öcal, yeni aldığı son model BMW'si ile Vadİstanbul'da görüntülendi. Bir mekanda yemek yiyen 38 yaşındaki oyuncu, yemek sonrası mağazaları gezerek sezonluk ürünleri inceledi.
Mert Öcal bayram tatili için Çeşme ve Bodrum’a gideceğini söyledi ve ardından hayranlarını kırmayıp sevenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Öcal’ın, 2020 model BMW marka arabasının değerinin ise yaklaşık 1 milyon TL olduğu öğrenildi.
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN