‘Survivor'da yarışan oyuncu Mert Öcal, yeni aldığı son model BMW'si ile Vadİstanbul'da görüntülendi. Bir mekanda yemek yiyen 38 yaşındaki oyuncu, yemek sonrası mağazaları gezerek sezonluk ürünleri inceledi.

Mert Öcal bayram tatili için Çeşme ve Bodrum’a gideceğini söyledi ve ardından hayranlarını kırmayıp sevenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Öcal’ın, 2020 model BMW marka arabasının değerinin ise yaklaşık 1 milyon TL olduğu öğrenildi.