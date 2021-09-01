Süslü deniz kabukları

MALZEMELER

Renkli el işi kağıtları

Makas

Yapıştırıcı

Kalem

Süslemeler için renkli stickerlar veya pamuk toplar

NASIL OYNANIR?

Çok kolay ve renkli bir etkinliğe hazır mısınız? İlk olarak çocuğunuzla birlikte farklı renklerdeki el işi kâğıtları üzerine basit deniz kabuğu şekilleri çizip kesiniz (görseldeki şekli kullanabilirsiniz). Üzerlerine çizgiler ekleyiniz ve yaratıcılığınızı konuşturarak bu deniz kabuklarını süsleyiniz. Çocuğunuzun ve sizin hazır olan deniz kabuklarınızı puanlaması için bir başka birini belirleyiniz ve puanlandırmasını isteyiniz. Bakalım, puanlara göre en güzel deniz kabuklarını yapan hanginiz?



