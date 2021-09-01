Süslü deniz kabukları
El işi veya sanat etkinlikleri okul öncesi eğitimde önemli bir yer tutar ve bu tarz etkinliklerde çocuklar yardımlaşmayı, paylaşmayı ve birlikte çalışmayı öğrenirler. + 3 Yaş
01 Eylül 2021, Çarşamba 11:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
- Renkli el işi kağıtları
- Makas
- Yapıştırıcı
- Kalem
- Süslemeler için renkli stickerlar veya pamuk toplar
NASIL OYNANIR?
Çok kolay ve renkli bir etkinliğe hazır mısınız? İlk olarak çocuğunuzla birlikte farklı renklerdeki el işi kâğıtları üzerine basit deniz kabuğu şekilleri çizip kesiniz (görseldeki şekli kullanabilirsiniz). Üzerlerine çizgiler ekleyiniz ve yaratıcılığınızı konuşturarak bu deniz kabuklarını süsleyiniz. Çocuğunuzun ve sizin hazır olan deniz kabuklarınızı puanlaması için bir başka birini belirleyiniz ve puanlandırmasını isteyiniz. Bakalım, puanlara göre en güzel deniz kabuklarını yapan hanginiz?