Susurluk’ta sağanak yağış hayatı felç etti
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, bakım ve onarımı yapılan yollarda göçüklere sebep oldu. İlçe merkezinde araçlar yolda kalırken, evlerin bodrum katlarını da su bastı
Susurluk’ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ilçe merkezinde yapımı devam eden yollarda çukur meydana gelirken, bazı araçlar oluşan çukurlarda kaldı.
GÖÇÜKLER KAPANDI
Belediyeye ait iş makineleri ve vatandaşların gayretleriyle araçlar çıkarıldı.
İş makineleri yağış sonrasında oluşan göçükleri toprak malzeme ile kapattı.
TAHLİYE İŞLEMİ YAPILIYOR
Araçlar yollarda mahsur kalırken, evlerin bodrum katlarını da su bastı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Susurluk Belediyesi’nin müdahale ettiği su baskınlarında sular motopomplarla tahliye ediliyor.