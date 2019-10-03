Süt reçeli nasıl yapılır? Süt reçeli nerelerde kullanılır?

Son yıllarda popüler hale gelen süt reçeli kahvaltıda, kahvenin yanında, hamur işlerinde ve dondurmaya sos olarak kullanılıyor. İşte değişik tatlara açık olanların deneyebileceği süt reçeli tarifi…

Süt reçeli nasıl yapılır?

1 kilogram süt (tercihen koyun sütü)

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı kabartma tozu

Hazırlanışı

Derin bir tencerenin içine sütü ve şekeri koyup kaynatıyoruz. Dibinin tutmaması için süreli karıştırıyoruz. Kaynamaya başladıktan 1 ya da 2 dakika sonra dikkatli bir şekilde kabartma tozunu süte ilave ediyoruz. Kabartma tozu süte ilave edildiğinde kabarıp taşabilir. Orta yükseklikte ateşte yaklaşık 45 dakika ara ara karıştırarak kaynatın.

Kaynayan sütün rengi koyulaşarak kahverengiye dönmeye başlayacak. Bu yüzden sürekli bu karışımı sürekli karıştırmanız gerekiyor. Puding kıvamına geldiğinde ocaktan indirin. Cam bir kavanoza sıcak süt reçelini koyun ve kavanozun kapağını kapatın. Soğuduktan sonra mutlaka buzdolabında saklayın. Süt reçelinizi buzdolabında yaklaşık 2 ay kullanabilirsiniz.

Sütlü bonbon şekeri tadında olan hazırladığınız süt reçelini hamur işlerinde çikolata yerine kullanabilir, sabah kahvaltılarında ekmeğe sürüp tüketebilirsiniz.

Süt reçeli nerelerde kullanılır?

Süt reçelini tatlılar, kurabiyeler, cheesecake ve dondurmaların üzerine sos olarak, Kruvasan veya çöreklerde iç malzeme olarak kullanabilirsiniz.