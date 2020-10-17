Anne sütünü arttıran yiyecekler nelerdir?

Anne sütünü arttıran yiyecekler arasında kayısı, kuru incir, su, hurma, yulaf, sarımsak, havuç, yumurta, somon balığı, susam ve benzeri yiyecekler yer almaktadır. Buna ek olarak bazı yeşil yapraklı olan yiyeceklerden ısırgan otu, karalahana, kırmızı pancar ve ıspanak gibi sebzeler de mineral ve vitamin açısından oldukça zengindir. Tüketilen her sebzelerin emzirme esnasında annenin ihtiyacı olan kaloriyi sağlıklı şekilde almasını sağlar.

​​​​​​Sadece meyveler bazında bakıldığı zaman süt yapan meyveler şu şekildedir. Bunlar:

Armut

Dut

Ayva

İncir

Hurma

Kuru incir

Kuru kayısı

Anne sütünü arttıran besinler

Su; anne sütünün çoğunluğunu su oluşturur. Annenin vücudunda yeterli kadar su olmadığında yeterli kadar da anne sütü olmaz. Bu nedenle de emziren annelerin doktorunun önerdiği gibi öneri miktarında suyu gün içerisinde tüketmesi gerekir. Yulaf; genel olarak kolesterolü düşüren ve de kan basıncını da düzenler. Anne sütünün sağlıklı şekilde gelmesi, bununla birlikte önemlisi süt miktarının da artması için önemli destekleyicilerden biridir. Yulaf, aslında içinde bol miktarda bulunan demir minerali sayesinde süt üretiminin en sağlıklı seviyelerde seyretmesine de destek olmaktadır. Ayrıca oksitosin adlı homonun salınımını iyi bir şekilde artırarak sütün, süt kanallarının içinden ilerlemesini hızlandırır.

Havuç; fitoöstrojen içermekte olan havuç, aynı zamanda içeriğinde beta karoten ve A vitamini yönünden zengin bir besin kaynağıdır. Doğal ve ya bitkisel östrojen olarak adlandırılan fitoöstrojenin süt kanallarının gelişimine de katkı sağladığı bilinir. Süt üretiminin genel bağlamda artmasına destek olur. Emziren annelerin hemen hemen her gün havuç yemeleri tavsiye edilir.

Yumurta; En güçlü olan protein kaynağı yumurta, zengin bir aminoasit ve de demir içeriği ile emziren annelerin sütlerini artırmak için günlük olarak tüketmesi gereken bu besinlerin başında gelir. Kurutulmuş meyveler; kuru incir, üzüm, kuru kayısı, hurma gibi kurutulmuş besinler bilinen en önemli süt artırıcı besinlerden birisidir. Kuru meyvelerin genelde anne sütünü artırmasını sağlamakta olan faktör içeriğinde de bol miktarda kalsiyum ve ya magnezyum bulunmasından da kaynaklanır. Özellikle de incir ile hurma emzirme döneminde ciddi derecede süt miktarını artırmaktadır. Buna ek olarak demir eksikliğiniz var ise kırmızı çekirdekli olan kuru üzüm tüketerek hem demiri hem sütü artırabilirsiniz. Bu nedenle sık sık tüketilmesi gerekmektedir. Yeşil yapraklı sebzeler; her daim besleyici özelliği yüksek olan ıspanak, rezene, marul, roka, maydanoz, kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler içeriklerindeki fitoöstrojenler ile de emziren annelerde genel olarak süt miktarını doğal yoldan artırır. Ayrıca yeşil yapraklı sebzeler folat, kalsiyum, demir ve vitamin A içeriği bakımından da zengin olması sebebi ile sütün kalitesinin artmasına da rol oynuyor.

Rezene çayı; rezene, günümüzde anne sütünü arttırması ile bilinen, bilimsel olarak annelerde süt yaptığı da kanıtlanmış olan bir bitkidir. Taze rezene yapraklarını genel olarak yemeklerinize, salatanıza koyabilir, kurutulmuş olan rezene tohumlarını kaynamış su içinde demleyerek çay şeklinde de tüketebilirsiniz. Rezenenin en iyi yararlarından biri de, süte karışıp bebeğe de geçmesi ve de annede olduğu kadar da bebekte de sindirim konularına iyi gelmesidir. Sarımsak; bebeğin genel bağlamda süt emme süresini arttıran bu besin aynı zamanda annenin iştahını açar ve süt kalitesi için de gerekli olan vitamin ve ya mineralleri almasına çok yardımcı olur.

Yağlar; zeytinyağı ve keten tohumu yağı gibi sağlıklı bazı yağların emzirmeye de yardımcı olduğuna inanılmaktadır.







