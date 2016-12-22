Sütlaç severlere: En güzel tarif bizde!
Sütlü tatlıların en besleyicisi, pirincin en güzel ve tatlı halidir sütlaç tarifi. Tencerede kıvam aldıktan sonra ısıya dayanıklı toprak kaplara paylaştırılıp fırında kızaran hali fırın sütlaç ismini alır. Peki nasıl yapılır? İşte tarifimiz...
Akşam yemeği hazır olabilir, peki ya günün tatlısı ne durumda? Hemen tarifi verelim tatlınız da hazır olsun...
Kaç kişilik: 6 kişilik.
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika.
Malzemelerimiz: 1,5 çay bardağı pirinç, 3 su bardağı sıcak su, 4 su bardağı süt, 2 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı pirinç unu.
Püf noktamız: Pirinç ununu, topaklanmaması için süt ile iyice karıştırdıktan sonra kaynamakta olan pirinçlere azar azar ve ılıştırarak eklemeye dikkat edin.
Pişirme önerimiz: Arzuya göre; sütlaç karışımına vanilya ekleyebilir, toz şeker miktarını azaltıp arttırabilirsiniz.
Nasıl yapılır?
-Bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz pirinçleri, sıcak su ilavesi ile yumuşayana kadar kaynatın.
-Süt, toz şeker ve pirinç ununu ayrı bir kapta bir çırpıcı yardımıyla toz şeker ve pirinç unu eriyene kadar karıştırın.
-Haşlanan pirinçlere süt karışımını azar azar ekleyerek sütlacı hızlıca karıştırın.
-Kıvam alan sütlacı, servis kaselerine paylaştırın. Ilındıktan sonra buzdolabına kaldırın ve soğutun.
-Soğuk olarak servis edin, sevdiklerinizle paylaşın.
Servis önerimiz: Tarçın ya da file fındık ilavesi ile servis edebilirsiniz. Tercihe göre nar taneleri de ekleyebilirsiniz.
Kaç kişilik: 6 kişilik.
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika.
Malzemelerimiz: 1,5 çay bardağı pirinç, 3 su bardağı sıcak su, 4 su bardağı süt, 2 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı pirinç unu.
Püf noktamız: Pirinç ununu, topaklanmaması için süt ile iyice karıştırdıktan sonra kaynamakta olan pirinçlere azar azar ve ılıştırarak eklemeye dikkat edin.
Pişirme önerimiz: Arzuya göre; sütlaç karışımına vanilya ekleyebilir, toz şeker miktarını azaltıp arttırabilirsiniz.
Nasıl yapılır?
-Bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz pirinçleri, sıcak su ilavesi ile yumuşayana kadar kaynatın.
-Süt, toz şeker ve pirinç ununu ayrı bir kapta bir çırpıcı yardımıyla toz şeker ve pirinç unu eriyene kadar karıştırın.
-Haşlanan pirinçlere süt karışımını azar azar ekleyerek sütlacı hızlıca karıştırın.
-Kıvam alan sütlacı, servis kaselerine paylaştırın. Ilındıktan sonra buzdolabına kaldırın ve soğutun.
-Soğuk olarak servis edin, sevdiklerinizle paylaşın.
Servis önerimiz: Tarçın ya da file fındık ilavesi ile servis edebilirsiniz. Tercihe göre nar taneleri de ekleyebilirsiniz.