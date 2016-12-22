Sütlaç severlere: En güzel tarif bizde!

Akşam yemeği hazır olabilir, peki ya günün tatlısı ne durumda? Hemen tarifi verelim tatlınız da hazır olsun...6 kişilik.20 dakika20 dakika.1,5 çay bardağı pirinç, 3 su bardağı sıcak su, 4 su bardağı süt, 2 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı pirinç unu.Pirinç ununu, topaklanmaması için süt ile iyice karıştırdıktan sonra kaynamakta olan pirinçlere azar azar ve ılıştırarak eklemeye dikkat edin.Arzuya göre; sütlaç karışımına vanilya ekleyebilir, toz şeker miktarını azaltıp arttırabilirsiniz.-Bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz pirinçleri, sıcak su ilavesi ile yumuşayana kadar kaynatın.-Süt, toz şeker ve pirinç ununu ayrı bir kapta bir çırpıcı yardımıyla toz şeker ve pirinç unu eriyene kadar karıştırın.-Haşlanan pirinçlere süt karışımını azar azar ekleyerek sütlacı hızlıca karıştırın.-Kıvam alan sütlacı, servis kaselerine paylaştırın. Ilındıktan sonra buzdolabına kaldırın ve soğutun.-Soğuk olarak servis edin, sevdiklerinizle paylaşın.Tarçın ya da file fındık ilavesi ile servis edebilirsiniz. Tercihe göre nar taneleri de ekleyebilirsiniz.