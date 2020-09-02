Yemek Orta Doğu ve Balkanların en sevilen tatlısı: Sütlü irmik helvası tarifi

Orta Doğu ve Balkanların en sevilen tatlısı: Sütlü irmik helvası tarifi

Yemek

Orta Doğu ve Balkanların en sevilen tatlısı: Sütlü irmik helvası tarifi

İrmik helvasının en güzel hali sütlü irmik helvası tarifi ile yapılır. Sevdiklerinize hazırlamak için sütlü irmik helvası tarifi arıyor ya da sütlü irmik helvası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sütlü irmik helvası tarifi için "Sütlü irmik helvası tarifi, sütlü irmik helvası nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

02 Eylül 2020, Çarşamba 13:41 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız sütlü irmik helvası tarifi, hem hafif hem de çok lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için sütlü irmik helvası tarifi arıyor ya da sütlü irmik helvası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sütlü irmik helvası tarifi için "Sütlü irmik helvası tarifi, sütlü irmik helvası nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Sütlü irmik helvası tarifi

Sütlü irmik helvası malzemeleri

  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı su
  • 1 su bardağından 2 parmak kadar az şeker
  • 60 gram tereyağ
  • 1 çay bardağı ceviz

Sütlü irmik helvası yapılışı

60 gram tereyağını kısık ateşte eritin. Tereyağ eridikten sonra 1 çay bardağı cevizi ve 1 su bardağı irmiği ilave edip kavurun. Şerbeti için bir tencereye süt, su ve şeker ekleyerek şeker eriyinceye kadar pişirin. İrmiğin rengi koyulaşınca hazırladığınız şerbeti ilave edip irmik iyice suyunu çekene kadar karıştırın. İrmik suyunu çekip kıvam alınca ocağın altını kapatıp demlenmesi için 15 dakika bekletin. 15 dakikanın sonunda tane tane olması için tahta kaşıkla karıştırın. İsteğe bağlı olarak toz şekerin dışında helvayı yaparken ek olarak 1 yemek kaşığı bal eklenebilir.

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