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Sütlü irmik helvası tarifi

Sütlü irmik helvası malzemeleri

1 su bardağı irmik

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı su

1 su bardağından 2 parmak kadar az şeker

60 gram tereyağ

1 çay bardağı ceviz

Sütlü irmik helvası yapılışı

60 gram tereyağını kısık ateşte eritin. Tereyağ eridikten sonra 1 çay bardağı cevizi ve 1 su bardağı irmiği ilave edip kavurun. Şerbeti için bir tencereye süt, su ve şeker ekleyerek şeker eriyinceye kadar pişirin. İrmiğin rengi koyulaşınca hazırladığınız şerbeti ilave edip irmik iyice suyunu çekene kadar karıştırın. İrmik suyunu çekip kıvam alınca ocağın altını kapatıp demlenmesi için 15 dakika bekletin. 15 dakikanın sonunda tane tane olması için tahta kaşıkla karıştırın. İsteğe bağlı olarak toz şekerin dışında helvayı yaparken ek olarak 1 yemek kaşığı bal eklenebilir.



