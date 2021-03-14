Süt ve süt ürünleri kullanmadan bir kurabiye yapmak istiyorsanız sütsüz kurabiye tarifi sizin için iyi bir alternatif. Sevdiklerinize hazırlamak için sütsüz kurabiye tarifi arıyor ya da sütsüz kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sütsüz kurabiye yapılışı, tarifi, malzemeler ve püf noktası...

SÜTSÜZ KURABİYE TARİFİ

Sütsüz kurabiye malzemeleri

1/4 (çeyrek) çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı şeker

1, 5 su bardağı un

1 çay bardağı kakao

1 paket vanilya

2 adet yumurta

Sütsüz kurabiye yapılışı

Kakao, un, vanilya ve yumurtayı bir kaba koyun ve güzelce yoğurun. Yağı ilave edip yoğurma işlemine devam edin. İyice yoğrulan hamurdan ufak parçalar koparıp şekil verin ve tepsiye dizin. 200 derecede ki fırında pişirin.



