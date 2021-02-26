Yemek Sütsüz poğaça tarifi ve yapılışı: Sütsüz poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
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Sütsüz poğaça tarifi ve yapılışı: Sütsüz poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Sütsüz poğaça tarifi ve yapılışı: Sütsüz poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Eksik malzemeniz varsa veya süt kullanmadan poğaça yapmak istiyorsanız sütsüz poğaça tarifi tam size göre bir lezzet. Süt ve süt ürünleri kullanmak istemeyenler sütsüz poğaça nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Sütsüz poğaça yapılışı, tarifi, malzemeler, püf noktası...

26 Şubat 2021, Cuma 12:29 Son Güncelleme:
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Uzun süre bayatlamayan ve her lokmasında ayrı bir lezzet olan sütsüz poğaça tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için sütsüz poğaça tarifi arıyor ya da sütsüz poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sütsüz poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

SÜTSÜZ POĞAÇA TARİFİ

Sütsüz poğaça malzemeleri

  • 1 su bardağı ılık su
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta akı (sarısı üzeri için ayrılacak)
  • 1, 5 yemek kaşığı toz şeker
  • Yarım tatlı kaşığı tuz
  • Yarım paket instant maya
  • 3. 5 su bardağı un

Üzeri için:

  • Yumurta sarısı

Sütsüz poğaça yapılışı

Karıştırma kabının içine ılık su, toz şeker ve mayayı koyup karıştırın ve 5 dakika bekletin. Sonra üzerine sıvı yağ, yumurta akı, tuz ve ölçülü olarak azar azar un ilave edin ve iyice yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamurun üzerini streç film ile kapatıp temiz bir sofra bezine sarıp mayalanması için 1 saat dinlendirin. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp avuç içerisinde yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Sonra tepsinin üzerini temiz bir bezi ile örtün ve tepsi mayası için 20 dakika bekletin. Tepside mayalanan poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün ve çatalın tersi ile çizin.

Önceden ısıtılmış 200° fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.

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