Suudi Arabistan’da geçen yıl kadınların otomobil kullanma yasağı kalkmıştı. ‘Veli’ izni olmadan yurt dışına çıkma yasağı da geçen ay sonlandırılmıştı. Çarşaf ve peçe giyme zorunluluğu olan kadınlar, son aylarda bu yasağı delmeye başladı. Fransız AFP ajansı, başkent Riyad sokaklarında başı açık ve çarşaf giymeden dolaşan aktivist kadınları görüntüledi.

BİR KAÇ SANİYELİĞİNE DE OLSA...

Kendilerini ‘özgürlük direnişçisi’ olarak tanımlayan o kadınlar her gün dışarıda başı açık gezdikleri birkaç saniyelik görüntülerini sosyal medyada paylaşarak dikkat çekmeye çalışıyor. O aktivistlerden biri olan insan kaynakları uzmanı Mashael el-Jaloud (33) “Artık ben hayatımı özgür yaşamak istiyorum. Kimsenin ne giyeceğimi söylemesine ihtiyacım yok” diyor.