Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki Jizan Havalimanına İHA ile saldırdıklarını duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saria tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada düzenlenen saldırı sonrası havalimanında operasyonel aksaklıkların yaşadığı öne sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre; olaya ilişkin Suudi Arabistan kanadından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz salı günü Yemen'de görev yapan Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği Koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'ın Jizan ve Abha kentlerini hedef alan Husilere ait 3 İHA'yı düşürdüklerini duyurmuştu.



