Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'yla ilgili açıklama Resmi evrak işlemleri için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gitmesinin ardından bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili Suudi Arabistan'dan bir açıklama geldi