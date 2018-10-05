Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'yla ilgili açıklama
Resmi evrak işlemleri için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gitmesinin ardından bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili Suudi Arabistan'dan bir açıklama geldi
Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, en son Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda görülen ve daha sonra haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi hakkında açıklamada bulundu.
'İZİN VERMEYE HAZIRIZ'
Veliaht Prens, Türk makamlarına son Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda arama yapmaları için izin vermeye hazır olduklarını duyurdu.
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İHA