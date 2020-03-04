Dünya Suudi Arabistan'dan umre kararı

Suudi Arabistan'dan umre kararı

Dünya

Suudi Arabistan'dan umre kararı

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.

04 Mart 2020, Çarşamba 17:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Suudi Arabistan geçtiğimiz hafta yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu. 

Ülke, "Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir." açıklaması yapmıştı.

Suudi Arabistan bugün de kendi vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

İran'da durum

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı son dakika açıklamasında, "Koronavirüs neredeyse bütün şehirlere yayıldı" ifadelerini kullandı. Ülkede ölü sayısı 92'ye yükseldi.

Koronavirüs AB'nin kurumuna sıçradı

Avrupa Birliği (AB) kurumu olan Brüksel'deki Avrupa Savunma Ajansında (EDA) ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. EDA'dan yapılan yazılı açıklamada, personelden bir kişide Kovid-19 tespit edildiği, hastanın cumartesi akşamından beri evinde karantinaya alındığı duyuruldu.

İlgili Haberler
Koronavirüs AB'nin kurumuna sıçradıİran'da koronavirüs tüm şehirlere yayıldı



Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Kim doğru söylüyor?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Karmaşa, göç, askerileşen siyaset...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Koronavirüs AB'nin kurumuna sıçradı