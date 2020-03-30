Dünya Suudi doktorun oğluyla görüntüsü izleyenleri duygulandırdı

Suudi doktorun oğluyla görüntüsü izleyenleri duygulandırdı

Dünya

Suudi doktorun oğluyla görüntüsü izleyenleri duygulandırdı

Suudi Arabistanlı bir doktorun, oğlunun sarılmak için koşarak yaklaşmasıyla corona virüs korkusu nedeniyle geriye çekildikten sonra gözyaşlarına boğulması izleyenleri duygulandırdı.

30 Mart 2020, Pazartesi 11:42 Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'da bir doktorun oğluyla görüntüsü dünyayı gözyaşlarına boğdu.

Dünyayı sarsan corona virüs yürek burkan görüntülerin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu görüntülerden biri de internette hızla yayıldı ve paylaşım rekoru kırdı. Suudi doktor hastaneden eve geldiğinde küçük oğlu ona sarılmak için koşmaya başlıyor ve doktor oğluna uzak durmasını söyledikten hemen sonra gözyaşlarına boğuluyor.


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