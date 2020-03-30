Suudi doktorun oğluyla görüntüsü izleyenleri duygulandırdı

Suudi Arabistan'da bir doktorun oğluyla görüntüsü dünyayı gözyaşlarına boğdu.

Dünyayı sarsan corona virüs yürek burkan görüntülerin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu görüntülerden biri de internette hızla yayıldı ve paylaşım rekoru kırdı. Suudi doktor hastaneden eve geldiğinde küçük oğlu ona sarılmak için koşmaya başlıyor ve doktor oğluna uzak durmasını söyledikten hemen sonra gözyaşlarına boğuluyor.





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