Suunto 7 akıllı saat Türkiye’de satışa çıktı

Kullanıcılar, ultra parlak OLED dokunmatik ekranlı Suunto 7'de yer alan yeni renkli çevrimdışı haritalar sayesinde, spor sırasında canlı olarak konumlarını takip ederken, aynı zamanda müzik listelerini de yönetebiliyorlar.

Bu yeni özelliklere ek olarak Suunto 7, koşudan bisiklete, kayaktan yogaya kadar 70'ten fazla spor branşına yönelik özel modları; hassas egzersiz takibi sağlayan bilek tabanlı nabız izleme sistemi, yükseklik ölçen barometresi ve egzersiz içerikleriyle, kullanıcılarının hem enerjilerini ekonomik bir şekilde kullanmalarını sağlıyor hem de onlara gün boyu süren bir akıllı saat deneyimi yaşatıyor. Tüm bunlara ek olarak, deneyimlerini daha da geliştirmek isteyen kullanıcılar, Suunto uygulaması üzerinden egzersizlerini ve trendlerini takip ederken, performanslarını farklı platformlarda da takip edebilecekleri Strava, TrainingPeaks ve Endomondo gibi partner uygulamalara da bağlanabiliyor.

Suunto ile Wear OS by Google işletim sisteminin, sportif ve günlük kullanımı müthiş bir şekilde dengelemek amacıyla gerçekleştirdiği entegrasyon; Google Asistan'dan proaktif ve kişiselleştirilmiş yardım seçenekleri, Google Pay ile güvenli ödeme imkanları ve Google Fit'ten kişisel antrenörlük desteği de sağlıyor. Ayrıca Google Play uygulama mağazasında yer alan binlerce ek uygulama da, Suunto 7 kullanıcılarının beğenisine sunuluyor.

Finlandiya'da tasarlanan ve Gorilla Glass ekrana sahip olan Suunto 7, en zorlu koşullarda ve maceralarda bile sorunsuz çalışabilmesi için çeşitli darbe, su ve toz testlerine tabi tutuldu ve hepsinden başarıyla geçti.

Hem aktif hem de gündelik kullanım için tasarlanan bu güçlü akıllı saatin üretilmesinde, Suunto markasıyla iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Qualcomm Wearables Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Pankaj Kedia ise, gelişmiş Snapdragon Wear 3100 Platform işlemcili Suunto 7'nin, sürekli GPS takibi ile 12 saate kadar veya günlük kullanımda 48 saate kadar özel spor deneyimi modunu kullanan ilk akıllı saat olduğunun altını çizdi.

Suunto 7’nin dikkat çeken özellikleri

Suunto 7 saatinde yer alan "Sportif Deneyim" özelliği; koşudan bisiklete, kayaktan sörfe kadar pek çok spor branşında 70'ten fazla spor modunu bünyesinde barındırıyor. Önceden yapılandırılmış bu spor modları sayesinde; hassas egzersiz takibi, saat üzerinden müzik kontrolü ve detaylı antrenman bilgilerine erişim sağlanıyor. Ayrıca Suunto 7'de, tek bir şarjla 12 saat boyunca kesintisiz GPS izleme modu kullanılabilirken, yapılan sportif aktiviteler de Strava, Endomondo veya TrainingPeaks gibi diğer uygulamalarla senkronize edilebiliyor.

Suunto'nun yeni nesil akıllı saati Suunto 7, bir WiFi ağına bağlandığında, bulunan bölgedeki yerel haritaları otomatik olarak hafızasına kaydeder veya kullanıcıların istedikleri yerin haritasını olarak indirmesine olanak tanır. Böylece telefonunuzdan veya evinizden uzak yerlerde spor yapıyor olsanız bile Suunto Heatmaps özellikli çevrimdışı haritalar sayesinde 16 farklı spor branşını kapsayan en iyi ve popüler rotaları takip edebilirsiniz.

Google'ın giyilebilir teknolojik ürünler için geliştirdiği özel işletim sistemi Wear OS by Google'a sahip Suunto 7'de yer alan Google Assistant ve Google Pay uygulamaları sayesinde; ajandanızı düzenleyebilir, kişisel antrenör desteği alabilir, hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme işlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak Google Play üzerinden sevdiğiniz uygulamaları indirerek Suunto 7'nin işlevlerini tercihinize göre genişletebilirsiniz.

Yeni Suunto 7 akıllı saatler, markanın merkezi olan Finlandiya'da gerçekleştirilen darbe ve su ve kir testlerinin tamamından başarıyla geçmeyi başardı.

Suunto 7 akıllı saatin Türkiye fiyatı yaklaşık 3270 TL.



