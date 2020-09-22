'Rambo' ve 'Rocky' filmleriyle sinema tarihine adını yazdıran Sylvester Stallone'nin annesi yaşamını yitirdi.Ünlü bir astrolog olan Jackie Stallone'nin küçük oğlu Frank, sosyal medya hesabında annesinin "her zaman istediği gibi uykusunda son nefesini verdiğini" belirtti.

'Korkusuz bir kadındı'

Frank Stallone, paylaşımında, "Bu sabah ben ve kardeşlerim annemiz Jackie Stallone'yi kaybettik" diye yazdı. Frank Stallone, annesini "dikkat çeken ve korkusuz bir kadın" olarak nitelendirdi. Annesi hakkında "Ondan hoşlanmamak zordu, her zaman gösterişli bir kadındı" diye yazdı.







