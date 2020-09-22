Magazin Sylvester Stallone'nin acı günü: 'Kraliçesi'ni kaybetti

Sylvester Stallone'nin acı günü: 'Kraliçesi'ni kaybetti

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Sylvester Stallone'nin acı günü: 'Kraliçesi'ni kaybetti

Dünyaca ünlü aktör Sylvester Stallone'nin annesi Jackie Stallone, 98 yaşında hayatını kaybetti. Stallone'nin küçük oğlu Frank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesine veda etti.

22 Eylül 2020, Salı 15:07 Son Güncelleme:
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'Rambo' ve 'Rocky' filmleriyle sinema tarihine adını yazdıran Sylvester Stallone'nin annesi yaşamını yitirdi.Ünlü bir astrolog olan Jackie Stallone'nin küçük oğlu Frank, sosyal medya hesabında annesinin "her zaman istediği gibi uykusunda son nefesini verdiğini" belirtti.

'Korkusuz bir kadındı'

Frank Stallone, paylaşımında, "Bu sabah ben ve kardeşlerim annemiz Jackie Stallone'yi kaybettik" diye yazdı. Frank Stallone, annesini "dikkat çeken ve korkusuz bir kadın" olarak nitelendirdi. Annesi hakkında "Ondan hoşlanmamak zordu, her zaman gösterişli bir kadındı" diye yazdı.


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