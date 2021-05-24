T3 Vakfı’ndan teknolojinin milli takımlarına uluslararası destek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, her yıl teknolojinin spesifik alanlarında uzmanlaşmayı hedefleyen ve proje geliştiren takımlara çeşitli destekler sağlamaya devam ediyor. Teknoloji alanında takım halinde projeler yürüten takımlara, uluslararası yarışmalara katılabilmeleri için destek olunması amaçlanıyor. Proje takımları, gerçekleştirdikleri çalışmalara ve belirtilen yarışmalara katılımları konusunda desteklerden faydalanmak için Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı’na başvurabiliyor. Bu program kapsamında proje takımlarına çeşitli destekler ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından ücretsiz danışmanlık da sunuluyor.





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Başvuruların yıl boyunca açık olduğu destek programı için uluslararası yarışmalara katılacak takımlar, Türkiye Teknoloji Takımını’nın resim sayfasından programın detaylarını inceleyebiliyor ve başvuruda bulunabiliyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının geçtiğimiz yıllarda Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında desteklediği ve takımların farklı yarışmalarda elde ettiği başarılı çalışmalar da uluslararası arenaya Türkiye imzasını taşıyor.