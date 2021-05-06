Tabak tabak rakamlar

MALZEMELER





Asetat kalemi ya da tahta kalemi, karton tabak ya da plastik tabak / Yaş: 3-6

NASIL OYNANIR?

Tabakların iç kısmına asetat kalemi ile rakamları yazın. Her rakamdan en az dört beş adet olmasına dikkat edin. Oyuna mutlaka müzik ekleyin. Müzik seçiminizin hareketli parçalardan oluşmasına özen gösterin. Müzik başladığında beraber dans edin. Olabildiğince coşkulu dans ettiğinizden emin olun. Müzik durduğunda söylenen rakamları yerden toplayın. Not: Alternatif olarak rakamlar yerine geometrik şekiller ya da renklerle de uygulayabilirsiniz.