Etkinlik Rehberi Tabak tabak rakamlar

Tabak tabak rakamlar

Etkinlik Rehberi

Tabak tabak rakamlar

Bu oyun sayesinde çocuğunuz rakamları tanıyacak ve yönerge eşliğinde rakamları eşleştirmeyi öğrenecek. Müziğin desteğiyle ritme uygun hareket etmiş olacak. Çocuğunuzun işitsel ayırt etme becerilerinin gelişimini desteklemiş olacaksınız.

06 Mayıs 2021, Perşembe 12:53 Son Güncelleme:
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MALZEMELER


Asetat kalemi ya da tahta kalemi, karton tabak ya da plastik tabak / Yaş: 3-6

NASIL OYNANIR?

 Tabakların iç kısmına asetat kalemi ile rakamları yazın. Her rakamdan en az dört beş adet olmasına dikkat edin. Oyuna mutlaka müzik ekleyin. Müzik seçiminizin hareketli parçalardan oluşmasına özen gösterin. Müzik başladığında beraber dans edin. Olabildiğince coşkulu dans ettiğinizden emin olun. Müzik durduğunda söylenen rakamları yerden toplayın. Not: Alternatif olarak rakamlar yerine geometrik şekiller ya da renklerle de uygulayabilirsiniz.

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