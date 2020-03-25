Kuru fasulye ile yapılan yemekler arasında en lezzetli olan tariflerden biri de taçe kraçe tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için taçe kraçe tarifi arıyor ya da taçe kraçe nasıl yapılır merak ediyorsanız "Taçe kraçe tarifi, taçe kraçe nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Taçe kraçe tarifi

Taçe kraçe malzemeleri

2 su bardağı ıslatılmış ispir fasulyesi

1 beyaz soğan

1 kırmızı soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı un

Kırmızı kuru biber

Köftesi için

2 soğan

300 g dana kıyma

Yarım bayat ekmek içi

Tuz

Karabiber

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Taçe kraçe yapılışı

Fasulyeleri bir gece önceden ıslatın. Islanmış fasulyeleri tencereye alıp kabukları soyulmuş soğanları bütün olarak üzerine ekleyin. Su ilave edip fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Köftesi için soğanları geniş bir kaseye rendeleyin. Kıyma, ufalanmış ekmek içi, tuz ve karabiberi ekleyip yoğurun. Harçtan ufak parçalar kopararak yassı köfteler hazırlayın. Köfteleri kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Pişen fasulyenin üzerindeki soğanları küçük bir kaseye alın. Soğanları püre kıvamına gelinceye kadar ezin. Zeytinyağını bir tencereye alın. Salçalar, ezdiğiniz soğanlar ve unu ekleyip kavurun. Süzdüğünüz fasulyeleri ilave edip çok az su ekleyerek 5-6 dakika pişirin. Fasulyeyi suyuyla birlikte güveç kabına alın. Kuru biberleri bütün olarak üzerine yerleştirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri zar bağlayıncaya kadar pişirin. Kızarttığınız köfteleri üzerine yerleştirerek sıcak servis yapın.