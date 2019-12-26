Taciz iddiasıyla gündeme gelen eski prens intihar etti

Norveç Kraliyet Ailesi üyesi Prenses Martha Louise'in eski eşi Ari Behn, intihar ederek 47 yaşında hayata veda etti.

Behn, Prenses Martha Louise ile 2002 yılında evlenmiş, 2017 yılında ise resmen boşanmıştı. Çiftin Maud Angelica Behn, Leah Isadora Behn, Emma Tallulah Behn adlı 3 çocukları bulunuyordu.

Cnnturk.com'un haberine göre, Behn'in menajeri Geir Hakonsund "Kalbimizdeki tüm üzüntüyle, en yakınları adına, Ari Behn'in kendi hayatına son verdiğini açıklamak zorundayım" diyerek acı haberi duyurdu. Ünlü bir yazar ve sanatçı olan Behn'in ölümünü kraliyet sözcüleri de doğruladı ve taziyelerini sundu.









Norveç Kralı Harald ve Kraliçe Sonja adına yapılan açıklamada "Uzun bir dönem ailemizin önemli bir parçası oldu. İyi ve sıcak hatıralarımız hep bizimle olacak" ifadeleri kullanıldı. Behn'in ölümü ile sevenleri de yasa boğuldu.









Ari Behn son olarak 2017 yılında aktör Kevin Spacey'yi kendisini taciz etmekle suçlamıştı. Behn, 2007 Nobel Ödülleri'nde Spacey'in kendisini elle taciz ettiğini açıklamıştı.



