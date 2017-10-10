Tadına doyamayacağınız sulu köfte tarifi

3 kişilik)200 gram kıyma½ adet küçük patates½ adet kabak1 adet arpacık soğan1 adet yumurta1 yemek kaşığı bulgur1 adet domates rendesiBir miktar kıymaya yarım küçük patates, yarım kabağı ve bir arpacık soğanı rendeleyip suyunu güzelce sıkarak bir yemek kaşığı yıkanmış, suyu süzülmüş bulguru, bir yumurtayı, kıyılmış maydanoz, tuz, azıcık kimyon ve karabiberle güzelce yoğurup yuvarlak şekiller verin.- Değişik mevsim sebzeleriyle de denenebilir.- Sebzeleri önceden haşlayıp püre kıvamına getirip ekleyin.- Bir domatesi rendeleyip bir yemek kaşığı zeytinyağı ile kavurun.- İsteğe bağlı nane eklenebilir.- Bir su bardağı et suyu ekleyip kaynatın ve köfteleri ekleyin.- Altı kısık 20 dk. kadar pişirin. Yumuşak, yemesi kolay lezzetli köfteniz hazır.