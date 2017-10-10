Tadına doyamayacağınız sulu köfte tarifi
Doğru köfteyi yapmak kadar pişirmek de maharet ister. Aslında iyi bir sebzeli köfte için bilmeniz gereken birkaç küçük incelik var
Malzemeler (3 kişilik)
200 gram kıyma
½ adet küçük patates
½ adet kabak
1 adet arpacık soğan
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı bulgur
1 adet domates rendesi
Hazırlanışı:
Bir miktar kıymaya yarım küçük patates, yarım kabağı ve bir arpacık soğanı rendeleyip suyunu güzelce sıkarak bir yemek kaşığı yıkanmış, suyu süzülmüş bulguru, bir yumurtayı, kıyılmış maydanoz, tuz, azıcık kimyon ve karabiberle güzelce yoğurup yuvarlak şekiller verin.
- Değişik mevsim sebzeleriyle de denenebilir.
- Sebzeleri önceden haşlayıp püre kıvamına getirip ekleyin.
- Bir domatesi rendeleyip bir yemek kaşığı zeytinyağı ile kavurun.
- İsteğe bağlı nane eklenebilir.
- Bir su bardağı et suyu ekleyip kaynatın ve köfteleri ekleyin.
- Altı kısık 20 dk. kadar pişirin. Yumuşak, yemesi kolay lezzetli köfteniz hazır.
200 gram kıyma
½ adet küçük patates
½ adet kabak
1 adet arpacık soğan
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı bulgur
1 adet domates rendesi
Hazırlanışı:
Bir miktar kıymaya yarım küçük patates, yarım kabağı ve bir arpacık soğanı rendeleyip suyunu güzelce sıkarak bir yemek kaşığı yıkanmış, suyu süzülmüş bulguru, bir yumurtayı, kıyılmış maydanoz, tuz, azıcık kimyon ve karabiberle güzelce yoğurup yuvarlak şekiller verin.
- Değişik mevsim sebzeleriyle de denenebilir.
- Sebzeleri önceden haşlayıp püre kıvamına getirip ekleyin.
- Bir domatesi rendeleyip bir yemek kaşığı zeytinyağı ile kavurun.
- İsteğe bağlı nane eklenebilir.
- Bir su bardağı et suyu ekleyip kaynatın ve köfteleri ekleyin.
- Altı kısık 20 dk. kadar pişirin. Yumuşak, yemesi kolay lezzetli köfteniz hazır.