Çin'de devam eden Askeri Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi serbest stil 125 kiloda temsil eden Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçimiz Taha Akgül, finalde karşılaştığı Asya Şampiyonu İran'lı Yadollah Mohebbi'yi 3-0 mağlup ederek, Askeri Olimpiyat Oyunları Şampiyonu oldu.





Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen 7'nci Askeri Olimpiyat Oyunları sürüyor.





Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Taha Akgül serbest stil 125 kiloda mindere çıktı.





Akgül, ilk turda Türkmenistan'dan Sohbet Belliyev'i 5-0, çeyrek Finalde Ukraynalı Aleksandr Koldovski'yi 4-0, yarı finalde de Avrupa 3'üncüsü Polonyalı Robert Baran'ı 4-0 yenerek finale yükseldi .





Güreşçimiz altın madalya için Asya Şampiyonu İranlı rakibi Yadollah Mohebbi'niun karşısına çıktı. Rakibini 3-0 yenen Taha Akgül böylece sıkletinde şampiyonluğa ulaştı.





Serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Fatih Yaşarlı da, Çinli rakibini mağlup ederek bronz madalya kazandı.





Kaynak: TRT SPOR