Tahta kaşık nasıl yıkanır? Tahta kaşık temizleme yöntemleri
Yeni tava ve tencereler yapısı gereği tahta kaşık kullanımını gerektirdiği için tahta kaşık temizleme yöntemleri de oldukça önem taşıyor. Her yemekten sonra tahta kaşığın üzerindeki yemek kalıntıları iyi bir şekilde temizlenmez ise bakteri oluşumuna sebep olabilir ve bir sonraki yemeğe tadı geçebilir. Eğer tahta kaşık nasıl yıkanır merak ediyor ve tahta kaşık temizleme yöntemleri arıyorsanız "tahta kaşık nasıl yıkanır, tahta kaşık temizleme yöntemleri" detaylar haberimizde.
29 Ocak 2020, Çarşamba 10:54 Son Güncelleme:
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Tahta kaşıklar doğru temizlenmez ise bakteri üretimine sebep oluyor ve zamanla çatlama yapıyor. Sürekli tahta kaşık kullanıyorsanız ve tahta kaşık nasıl yıkanır bilgi almak istiyorsanız "tahta kaşık nasıl yıkanır, tahta kaşık temizleme yöntemleri" haberimize bir göz atın.
Tahta kaşık nasıl yıkanır? Tahta kaşık temizleme yöntemleri
Tahta kaşıklarınızı mümkün oldukça bulaşık makinesinde yıkamayın. Bulaşık makinesinde yıkanan tahta kaşıkların içerisine bulaşık makinesi deterjanı siniyor ve kullanırken yemeklere bulaşmasına neden oluyor.
Tahta kaşıkların kokuyu hapsetme özelliklerinden dolayı, tahta kaşıkları temizlerken sirkeli yada karbonatlı suyun içerisinde bekletmeniz oldukça faydalı olacaktır.
Tahta kaşığınızdaki lekeleri çıkartmak istiyorsanız en etkili yöntem zımparadır. Zımpara yapmadan önce suyun içerisinde bekletin ve daha sonra zımparalayın.
Tahta kaşığınızı sürekli olarak bir kaç damla zeytinyağı ile yağlayıp iyice ovalayın.