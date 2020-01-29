Tahta kaşıklar doğru temizlenmez ise bakteri üretimine sebep oluyor ve zamanla çatlama yapıyor. Sürekli tahta kaşık kullanıyorsanız ve tahta kaşık nasıl yıkanır bilgi almak istiyorsanız "tahta kaşık nasıl yıkanır, tahta kaşık temizleme yöntemleri" haberimize bir göz atın.

Tahta kaşık nasıl yıkanır? Tahta kaşık temizleme yöntemleri

Tahta kaşıklarınızı mümkün oldukça bulaşık makinesinde yıkamayın. Bulaşık makinesinde yıkanan tahta kaşıkların içerisine bulaşık makinesi deterjanı siniyor ve kullanırken yemeklere bulaşmasına neden oluyor.

Tahta kaşıkların kokuyu hapsetme özelliklerinden dolayı, tahta kaşıkları temizlerken sirkeli yada karbonatlı suyun içerisinde bekletmeniz oldukça faydalı olacaktır.

Tahta kaşığınızdaki lekeleri çıkartmak istiyorsanız en etkili yöntem zımparadır. Zımpara yapmadan önce suyun içerisinde bekletin ve daha sonra zımparalayın.

Tahta kaşığınızı sürekli olarak bir kaç damla zeytinyağı ile yağlayıp iyice ovalayın.