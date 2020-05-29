Türkiye Takipçilerine spiker gibi anlattı: Bu nadir ve ender görülen bir olay

Takipçilerine spiker gibi anlattı: Bu nadir ve ender görülen bir olay

Türkiye

Takipçilerine spiker gibi anlattı: Bu nadir ve ender görülen bir olay

Adana’nın Kozan ilçesinde yağmur sonrası oluşan gökkuşağını gören vatandaş cep telefonuna sarılarak sosyal medya hesabından takipçilerine spiker gibi olayı anlattı.

29 Mayıs 2020, Cuma 21:08 Son Güncelleme:
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Yağmur sonrası oluşan gökkuşağını cep telefonu kamerasına alarak bir yandan çeken diğer yandan da haber modunda anlatan Ramazan İmir adlı vatandaş dikkat çekti. İmir, gökkuşağını bir spiker gibi anlatırken "Sevgili izleyiciler şuanda Adana’nın Kozan ilçesindeyiz. Yağmur sonrası gördüğünüz gibi bir gökkuşağı oluştu. Bu nadir ve ender görülen bir olay. Gökkuşağının çift şekilde oluşması yarı bir özellik taşıyor" ifadesini kullanarak takipçilerine anlattı.

İHA

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