Healthyish'in kapatılacağı gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın son paylaşımına takipçilerinden ilginç yorumlar geldi:

- Kirası harbiden fazlaymış kapat orayı bence de.

- Şeyma'cığım dükkanı kapattın diye haberler dolaşıyor.

- Kapanmadı buradayım diyorsun yani.

- Kepenkler indi mi?

- Kapattınız mı?

- Şeymaaa kuyruğu dik tutmaya çalışma be kızım olmadıysa olmasın keyfine bak her işi sorunsuz yapmak zorunda değilsin. Bırakkkk yapamadı desinler önemli olan sensin.

Bir süredir Youtube kanalı üzerinden yayın yapan Şeyma Subaşı, kafesini kapatacağı iddialarıyla çok konuşulmuştu. Son videosunda da takipçilerinin sorularını yanıtlayan Şeyma Subaşı, Healthyish'in kepenk indirmesi ve battığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

"Kapatacağız gibi görünüyor"

Başka projeler yapmayı düşünürken bir yandan sosyalleşme bir yandan yurt dışı derken ben Healthyish eşittir Şeyma Subaşı olarak orada kalamam. Ben bunu gördüm.

Eğer ben sadece orada öyle duracaksam Şeyma Subaşı bir kafe sahibi olarak duracaksam evet devam ederim kazanırım, yaparım da. Ama ben bu değilim. Biz de mantıklı bir şekilde düşündük ve şu anda bakıyoruz ama herhalde kapatacağız gibi görünüyor" dedi.

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