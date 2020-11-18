Takma tırnak nasıl çıkarılır? Takma tırnak çıkarma yöntemleri
Tırnak bakımını seviyor ve sürekli takma tırnak kullanıyorsanız, takma tırnağı takması kadar çıkarılmasınında önemli bir işlem olduğunu bilirsiniz. Tırnaklara zarar vermeden en doğru yöntemle çıkarılması gerekmektedir. Peki, takma tırnak nasıl çıkarılır? Takma tırnak çıkarma yöntemleri nelerdir? Pratik takma tırnak çıkarma yöntemleri haberimizde.
18 Kasım 2020, Çarşamba 12:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ortalama 5 gün, en fazla ise 7 gün boyunca takabileceğiniz takma tırnakları doğru ve uygun yöntemlerle çıkarmazsanız tırnaklarınıza kalıcı hasarlar verebilirsiniz. Peki, takma tırnak nasıl çıkarılır? Takma tırnak çıkarma yöntemleri nelerdir? Pratik takma tırnak çıkarma yöntemleri haberimizde.
Takma tırnak nasıl çıkarılır?
akma tırnakların takılması kadar çıkarılmasının da kendine özgü yöntemi vardır. Takma tırnakları çıkarabilmek için gerekli malzemeler;
Aseton
Sıcak su
Çukur bir tasa sıcak su koyun ve içine biraz aseton ekleyin. Devamında tırnaklarınızı 10 dakika boyunca hazırladığınız suyun içinde bekletin. 10 dakika sonra tırnaklarınızın rahatlıkla çıktığını göreceksiniz.
Püf nokta; takma tırnakları çıkarttıktan sonra bir tırnak besleyici krem yardımıyla, tırnaklarınıza bakım yapmayı unutmayın.