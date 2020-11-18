Ortalama 5 gün, en fazla ise 7 gün boyunca takabileceğiniz takma tırnakları doğru ve uygun yöntemlerle çıkarmazsanız tırnaklarınıza kalıcı hasarlar verebilirsiniz. Peki, takma tırnak nasıl çıkarılır? Takma tırnak çıkarma yöntemleri nelerdir? Pratik takma tırnak çıkarma yöntemleri haberimizde.

akma tırnakların takılması kadar çıkarılmasının da kendine özgü yöntemi vardır. Takma tırnakları çıkarabilmek için gerekli malzemeler;

Aseton

Sıcak su

Çukur bir tasa sıcak su koyun ve içine biraz aseton ekleyin. Devamında tırnaklarınızı 10 dakika boyunca hazırladığınız suyun içinde bekletin. 10 dakika sonra tırnaklarınızın rahatlıkla çıktığını göreceksiniz.

Püf nokta; takma tırnakları çıkarttıktan sonra bir tırnak besleyici krem yardımıyla, tırnaklarınıza bakım yapmayı unutmayın.