Taksiciden gasp yalanı! Parayı sevgilisine verdiği ortaya çıktı

Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde bugün saat 06.30 sıralarında kimliği belirsiz 3 kişi, Süleyman Burak Yalgın yönetimindeki 20 T 0294 plakalı taksiye bindi. Taksiyle Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi Badem Sokak'ta tenha bir sokağa giden 3 kişiden biri, sürücü Yalgın'ın başının arkasına sert bir cisimle vurarak bayılttı. Şüpheliler, Yalgın'ın cebindeki yaklaşık bin TL'yi alarak kaçtı.

Saat 08.30 sıralarında, gece çalışan Yalgın'ı taksiyi teslim almak için arayan araç sahibi Vedat Teryaki ulaşamadı. Araca takılı olan takip uygulama sisteminden taksinin yerini tespit eden Teryaki, Yalgın'ı direksiyon başında başından yaralı ve baygın buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalgın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Süleyman Burak Yalgın, 3 kişinin müşteri gibi bindiği taksiyi tenha bir sokağa götürdüğünü, ardından da arka koltukta oturan birinin başına sert cisimle vurduğunu söyledi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GASP YALANI

Denizli'de müşteri gibi aracına binen 3 kişinin başına sert bir cisimle vurup, kendisini bayılttıktan sonra yaklaşık 1000 TL'sinin gasbedildiğini söyleyen taksi şoförü Süleyman Burak Yalgın, hastanedeki tedavisinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yalgın'ın burada çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, soruşturmayı derinleştirdi. Yalgın'ın takip uygulama sisteminden geçtiği yollarda kamera incelemesi yapan polis ekipleri gerçeği ortaya çıkardı.

PARAYI SEVGİLİSİNE VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nde gasp yalanı ortaya çıkan taksi şoförü Süleyman Burak Yalgın, gerçeği anlattı. Yalgın, ifadesinde, sevgilisinden bebeği olduğunu, parayı onların harcaması için verdiğini, ardından da başına vurup, bayılmış numarası yaptığını anlattı. 'suç uydurma', 'kamu görevlilerini oyalama' suçlarından hakkında işlem yapılan Yalgın, savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)



