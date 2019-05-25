Taksicilerin sıra kavgası ölümle bitti
Erzurum’da taksi şoförleri arasında müşteri alma sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi’ndeki taksi durağında, şoförler F.A. ile N.K. arasında müşteri alma sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında tabancayla başından vurulan N.K. ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan N.K. kurtarılamadı. N.K’nin cesedi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından başka araçla kaçan F.A’nın yakalanması için çalışma başlattı.
AA