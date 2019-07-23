Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

Olay geçen Cumartesi günü Beyazıt'ta meydana geldi. Yeniçeriler Caddesi'nde bir taksici müşterisi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Araç içinde başlayan tartışma yolda kavgaya dönüştü.

BIÇAK ÇEKEREK SALDIRDI

Taksici, yolcuya bıçak çekerek saldırdı. Taksi şoförü ve yolcu çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

O ANLAR KAMERADA

Cep telefonuyla kaydedilen taksicinin bıçak çektiği kavga anları sosyal medyada paylaşıldı.

İSTANBUL(DHA)