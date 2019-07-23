Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada
İstanbul Fatih'te bir taksici tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldırdı. Araya girenlerin ayırdığı bıçaklı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı
Olay geçen Cumartesi günü Beyazıt'ta meydana geldi. Yeniçeriler Caddesi'nde bir taksici müşterisi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Araç içinde başlayan tartışma yolda kavgaya dönüştü.
BIÇAK ÇEKEREK SALDIRDI
Taksici, yolcuya bıçak çekerek saldırdı. Taksi şoförü ve yolcu çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.
O ANLAR KAMERADA
Cep telefonuyla kaydedilen taksicinin bıçak çektiği kavga anları sosyal medyada paylaşıldı.
İSTANBUL(DHA)