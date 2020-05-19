Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 Mayıs töreni
Taksim'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.
19 Mayıs 2020, Salı 10:19 Son Güncelleme:
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Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Dr. Cemil Bağlama ile siyasi parti temsilcileri katıldı.
Corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Dr. Cemil Bağlama, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Resmi törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zabıta mangası eşliğinde İBB çelengini anıta bıraktı. Siyasi partilerin il başkanlıkları da çelenklerini anıta bıraktı. Çelenklerin Cumhuriyet Anıtı'na bırakılmasının ardından tören sona erdi.
DHA
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